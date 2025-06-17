أكثر من ربع مليون دولار يومياً.. العراق يخسر إيرادات الأجواء بسبب الحرب

شفق نيوز/ كشفت لجنة النقل النيابية، يوم الثلاثاء، أن العراق يخسر أكثر من 250 ألف دولار يومياً بسبب إغلاق أجوائه على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران، مطالبة بإحصاء رسمي للخسائر وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

وقال عضو اللجنة عامر عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 500 طائرة كانت تعبر الأجواء العراقية يومياً قبل اندلاع الحرب بين إيران والكيان الإسرائيلي، وكان العراق يستحصل 450 دولاراً عن كل طائرة، ما يعني أن الإيرادات الشهرية كانت تُقدّر بملايين الدولارات".

وأضاف أن "هناك إيرادات أخرى خسرها العراق، وهي تلك المتعلقة بالطائرات القادمة والمغادرة، والتذاكر، والخدمات، وشركات الطيران".

ودعا عبد الجبار وزارة النقل إلى "إحصاء جميع الخسائر وتدوينها ضمن قوائم رسمية تُرفع بمذكرة احتجاج من قبل وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتعويضات نتيجة الحرب الإقليمية وإغلاق الأجواء العراقية".

وكانت بغداد قد أعلنت، منذ 13 من أيار/مايو الجاري، وقف جميع الرحلات الجوية المدنية والعسكرية حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتعرض الأجواء العراقية لمخاطر أمنية محتملة.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران/يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة طالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في وقوع عشرات الضحايا وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع تهدد أمن واستقرار المنطقة.