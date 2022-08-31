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أكثر من ربع مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-31T11:45:40+0000
أكثر من ربع مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد يوم الاربعاء، أكثر من 250 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 256 مليونا و 888 الفا و 847 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف بلغت 59 مليونا و550 الف دولار من قيمة المبيعات الاجمالية، فيما ذهبت البقية البالغة 197 مليونا و 338 الفا و847 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 224 شركة توسط.

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