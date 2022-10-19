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أكثر من ربع مليار دولار مبيعات البنك العراقي من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-19T10:12:19+0000
أكثر من ربع مليار دولار مبيعات البنك العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الأربعاء، أكثر من 250 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 251 مليونا و 172 الفا و503 دولارات أمريكية غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 187 مليونا و672 الفا و503 دولارات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 63 مليونا و 500 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 193 شركة توسط.

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