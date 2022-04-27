أكثر من دولار .. ارتفاع سلة خام أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط خام أوبك، يوم الأربعاء، بأكثر من دولار واحد لتسجل ما يقارب من 103 دولارات للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت 102.94 دولار للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 1.01 دولار بعد ان سجل 101.93 دولار".

وارتفعت اسعار النفط عالميا بعد تصاعد حدة التوتر بين روسيا اكبر مصدر للنفط والغاز بالعالم مع الدول الغربية اثر الحرب في اوكرانيا وتهديداتها بقطع الغاز عن كل من بولندا وبلغاريا.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).