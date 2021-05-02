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أكثر من خمسة مليارات ونصف المليار دولار إيرادات العراق من النفط في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-02T10:50:44+0000
أكثر من خمسة مليارات ونصف المليار دولار إيرادات العراق من النفط في شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الأحد عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي.

ووفق الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 88    ) مليونا و(  398    ) الفا و(   319   ) برميلاً ، بايرادات بلغت (  5  ) مليار و( 525  ) مليون و (  330    ) الف  دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (  85   ) مليونا و(  534  ) الفا و ( 916  ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و(   863   ) الفا و(   403   ) برميلا .

وبلغ معدل الصادرات اليومية  مليونين، و(947) الف برميل ، فيما بلغ  معدل سعر البرميل الواحد  (  62.505  ) دولارا .

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