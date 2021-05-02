أكثر من خمسة مليارات ونصف المليار دولار إيرادات العراق من النفط في شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الأحد عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي.

ووفق الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 88 ) مليونا و( 398 ) الفا و( 319 ) برميلاً ، بايرادات بلغت ( 5 ) مليار و( 525 ) مليون و ( 330 ) الف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 85 ) مليونا و( 534 ) الفا و ( 916 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 863 ) الفا و( 403 ) برميلا .

وبلغ معدل الصادرات اليومية مليونين، و(947) الف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 62.505 ) دولارا .