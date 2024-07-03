أكثر من ثلاثة مليارات دولار صادرات السلع الإيرانية للعراق في 3 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 40 مليار دولار من التبادل التجاري للبلاد مع عدة بلدان اخرى خلال الربع الأول من العام الفارسي الجاري أي الفترة من شهر 20 آذار/مارس ولغاية الـ20 من شهر حزيران/ يونيو، كاشفة أن صادرات السلع الإيرانية إلى العراق تجاوزت 3 مليارات خلال الفترة المذكورة.

وذكرت الجمارك في بيان اليوم، أن فائض الميزان التجاري باحتساب صادرات النفط والسولار والخدمات التقنية الهندسية والكهرباء بلغ 11.4 مليار دولار، ودون احتساب ذلك فقد سجل الميزان التجاري عجزا بـ 800 مليون دولار.

وأوضحت أن الصادرات الايرانية في الشهور الثلاثة المذكورة بلغت 37.8 مليون طن بقيمة 13.5 مليار دولار بنمو وزني 5.62 بالمئة وسعري 7.6 بالمئة عن الفترة المناظرة 2023.

هذا وسجلت صادرات المنتجات البتروكيماوية 15.6 مليون طن بقيمة 6.2 مليار دولار بزيادة كمّية 7.26 بالمئة وسعرية 8.85 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن قائمة السلع الايرانية المصدرة تصدر خلال فترة 20 مارس/آذار حتى 20 يونيو/حزيران 2024، الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.6 مليون طن بنسبة استحواذ 11.66 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلاه البروبان المسال 864 مليون دولار بنسبة استحواذ 6 بالمئة والميثانول نحو 604 ملايين دولار بنسبة 4 بالمئة.

بحسب بيانات مصلحة الجمارك تصدرت قائمة البلدان المستوردة، الصين باستيراد 3.56 مليارات دولار تلاها كل من العراق 3.03 مليارات دولار والامارات 1.857 مليار وتركيا 1.344 مليار دولار وافغانستان 524 مليون دولار وباكستان 514 مليونا والهند 443 مليون دولار.

وأشارت الى أن البلدان السبعة المذكورة، استحوذت على نحو 81 بالمئة من حجم و83 بالمئة من قيمة الصادرات الايرانية في الشهور الثلاثة المذكورة.