أكثر من ثلاثة مليارات دولار .. العراق يحقق ارتفاعا في احتياطيات العملة الصعبة

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي، اليوم السبت، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الاجنبية بأكثر ثلاثة مليارات دولار مع نهاية شهر ايلول.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي لغاية 30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي من العام الحالي بلغت 98.155 مليار دولار ما يعادل 127.601 تريليون دينار عراقي، مرتفعة بمقدار 3.514 مليارات دولار عن شهر آب/أغسطس التي بلغت فيها الاحتياطيات 94.641 مليار دولار او ما يعادل 123.033 تريليون دينار" .

واضاف ان "هذه الاحتياطيات ارتفعت ايضا عن شهر تموز التي بلغت 94.714 مليار دولار بما يعادل 123.128 تريليون دينار".

كما اشار الى ان "هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار او ما يعادل 130.347 تريليون دينار، و منخفضة عن العام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار او ما يعادل 145.257 ترليون دينار" .