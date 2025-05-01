أكثر مليون برميل صادرات العراق النفطية للأردن خلال 3 أشهر

شفق نيوز/ كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، أن صادرات الخام إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوز المليون برميل.

وذكرت الشركة في إحصائية نشرتها على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال أشهر كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، وآذار/ مارس بلغت مليوناً و39 ألفاً و591 برميلاً، منخفضا بنسبة 33.88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت الصادرات فيها مليوناً و391 ألفاً 985 برميلاً".

واشارت إلى أن "الصادرات النفطية للأردن لشهر كانون الثاني/ يناير بلغت 309 آلاف و980 برميلاً لترتفع في شهر شباط/ فبراير لتصل إلى 419 ألفاً و946 برميلاً لتنخفض في آذار/ مارس إلى 309 آلاف و765 برميلاً".

واتفق الأردن مع العراق في شهر آب/ أغسطس من العام 2023 على رفع الاستيراد من 10 آلاف شهرياً إلى 15 ألف برميل ليرتفع الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي نحو 10% من احتياجات الأردنمنالنفطالخام.