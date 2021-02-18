كتلة الحلبوسي: 48 ساعة مقبلة كفيلة بحسم حصة الاقليم بالموازنة

شفق نيوز/ اكد النائب عن كتلة القوى العراقية عبد الخالق العزاوي، الخميس، استمرار المباحثات والحوارات السياسية لحسم حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة، فيما لفت إلى أن 48 ساعة المقبلة كفيلة بحسم حصة الاقليم.

وقال العزاوي لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية حسمت كل الملفات العالقة بمشروع قانون الموازنة العامة ولم تبقى سوى حصة اقليم كوردستان، إلا إن المباحثات والحوارات السياسية ما تزال مستمرة بعد حسم نسبة من ملف مستحقات الإقليم".

وأضاف إنه "لا يمكن تجاهل قانون الموازنة في ظل تداعيات الحالية والاوضاع الاقتصادية والازمة الصحية خصوصا بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية وفرض حظر للتجوال في البلاد".

وبين النائب عن كتلة القوى العراقية التي يرأسها محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، أن "48 ساعة المقبلة كفيلة بالتوصل إلى اتفاق سياسي وحسم حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة"، متوقعا بالوقت ذاته التصويت على القانون في الأسبوع المقبل".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا شيعية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.