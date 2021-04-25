كتاب للمالية العراقية يُدخل قرار فرض الضرائب على السكائر والخمور حيز التنفيذ

شفق نيوز / وجهت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأحد، هيئة المنافذ الحكومية، بتطبيق قرار فرض الضرائب على السكائر والخمور.

وألزم كتاب للوزارة، هيئة المنافذ الحدودية، بتنفيذ القرار، استنادا إلى الفقرة ثالثا من المادة 18 في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، المتضمنة فرض الضرائب على السكائر بنسبة 100% والمشروبات الكحولية بنسبة 200%، الداخلة إلى العراق.

ودعت وزارة المالية في كتابها الذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، المنافذ الحدودية، إلى إبلاغ المستوردين بمراجعة الهيئة العامة للضرائب، لتطبيق هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة العراقية، ضرائب على بعض السلع والخدمات في مشروع قانون الموازنة الذي أقره البرلمان في 31 اذار الماضي.

وتضمنت الموازنة، فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد وفرض ضريبة 20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنت، وفرض ضريبة 100% على التبوغ والسكائر، وفرض ضريبة 200% على المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى فرض طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص عن السفر الخارجي بالمطارات.