أكبر مستورد للنفط في العالم يسجل أعلى واردات نفط شهرية "على الاطلاق"

شفق نيوز/ أظهرت بيانات جمركية، يوم الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام قفزت في يونيو / حزيران بنسبة 45.3 بالمائة على أساس سنوي مع زيادة مخزونات المصافي على الرغم من ضعف الطلب المحلي.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أن إجمالي واردات النفط الخام في يونيو/ حزيران بلغ 52.06 مليون طن متري، أو 12.67 مليون برميل يوميا.

ويمثل هذا ثاني أعلى رقم شهري على الإطلاق، وزيادة كبيرة عن 8.72 ملايين برميل في اليوم المستورد في يونيو/ حزيران من العام الماضي، عندما تعرض الاقتصاد لضربة من عمليات الإغلاق الواسعة لفيروس كوفيد -19.

كما حافظت واردات الخام على زخمها الصعودي على أساس شهري، بزيادة 4.58٪ من 12.11 مليون برميل في اليوم في مايو / أيار.

وبلغ إجمالي الواردات للنصف الأول 282.1 مليون طن، بزيادة 11.7٪ من 252.52 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وكثفت مصافي تكرير في مقاطعة شاندونغ الشرقية عملياتها حيث رفعت السلطات القيود على استيراد البيتومين المخفف ، مما ساعد على تخفيف ضغط المخزون في موانئها.

وتعد الصين، الدولة الصناعية الكبرى، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.