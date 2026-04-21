"أكبر أزمة بالتاريخ".. الطاقة الدولية تحصي ما خلفته الحرب على إيران

شفق نيوز- باريس

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، من "عواقب وخيمة" للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها سببت "أكبر أزمة طاقة في التاريخ".

وأضاف بيرول في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، أن الحرب ساهمت في ارتفاع التضخم في العالم كله، خاصة في البلدان الناشئة والنامية، فضلاً عن كبح النمو، لافتاً إلى أن الأزمة لم تقتصر على أسعار النفط والغاز بل امتدت لتشمل الأسمدة وكثير من المواد الأخرى.

وتوقع عودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة بعد سنتين في حال إعادة فتح مضيق هرمز، كما توقع ارتفاع مستويات البطالة نتيجة تداعيات الحرب خاصة في الدول النامية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة بسبب الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ومستويات التضخم، فضلاً عن تداعياتها على القطاع الزراعي.

وسجلت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء 94 دولاراً للبرميل لخام برنت في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 86.5 دولار.

وقبل يوم من شن الحرب كان سعر خام برنت حوالي 72 دولاراً للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولاراً.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران، في الثامنة من مساء الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:30 فجر الخميس بتوقيت طهران)، بعد أن استمرت أسبوعين منذ إعلانها في 8 نيسان/ أبريل الجاري.