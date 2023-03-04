أكبر تدفقات في صناديق النقد العالمية منذ بداية جائحة كورونا

شفق نيوز/ ضخ المستثمرون أموالاً في صناديق النقد بأكبر وتيرة منذ نحو 3 أعوام خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً لبيانات التقرير الأسبوعي لـ Bank of America استقبلت صناديق النقد 68.1 مليار دولار من التدفقات النقدية في الأسبوع الماضي في أكبر وتيرة منذ الرابع والعشرين من أبريل/نيسان لعام 2020.

وكانت الأسهم العالمية سجلت أقل مستوى في شهرين في حين ارتفعت عوائد السندات الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك تزامناً مع تقييم بيانات التضخم الشهرية، ومتابعة تصريحات مسؤولي السياسة النقدية بشأن الفائدة.

هذا وتلقت صناديق السندات تدفقات بقيمة 8.4 مليارات دولار، بينما سجلت الأسهم العالمية نزوحاً لـ 7.4 مليارات دولار، فيما ضخ المستثمرون 900 مليون دولار في صناديق الذهب.

أما صناديق السندات الناشئة فسجلت نزوحاً لـ1.8 مليار دولار، فيما ضخ المستثمرون 2.4 مليار دولار في صناديق الأسهم الناشئة.