أكبر ارتفاع في أسعار الذهب وسط تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو/ تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1908.80 دولار. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 بالمئة هذا الشهر.

تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.593 بالمئة يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2837.38 دولار للأوقية، لكنه بصدد أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر، فيما تقدم البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1181.76 دولار.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.91 دولار وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.