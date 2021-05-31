سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكبر ارتفاع في أسعار الذهب وسط تراجع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-31T09:23:29+0000
أكبر ارتفاع في أسعار الذهب وسط تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو/ تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1908.80 دولار. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 بالمئة هذا الشهر.

تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.593 بالمئة يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2837.38 دولار للأوقية، لكنه بصدد أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر، فيما تقدم البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1181.76 دولار.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.91 دولار وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

related

أسعار الذهب ترتفع بعد آمال بقاء الفائدة منخفضة

Date: 2021-05-10 07:06:39
أسعار الذهب ترتفع بعد آمال بقاء الفائدة منخفضة

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع الدولار

Date: 2021-01-21 10:12:00
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-04-18 07:39:30
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

أدنى من السعر الرسمي.. انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-21 07:38:57
أدنى من السعر الرسمي.. انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

المخاوف من كورونا ترفع أسعار الذهب

Date: 2020-01-30 19:44:27
المخاوف من كورونا ترفع أسعار الذهب

اسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 6 أعوام

Date: 2019-06-25 11:01:35
اسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 6 أعوام

الذهب يرتفع رغم تهديد ترامب بشأن التحفيز ومع تراجع الدولار

Date: 2020-12-23 08:47:05
الذهب يرتفع رغم تهديد ترامب بشأن التحفيز ومع تراجع الدولار

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل نزول الدولار وعوائد السندات

Date: 2021-04-19 08:31:41
الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل نزول الدولار وعوائد السندات