كبرى شركات الطاقة تعلن "القوة القاهرة" بعد توقف إنتاج الغاز في قطر

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركات طاقة كبرى، بينها "شل" و"توتال إنرجيز"، حالة "القوة القاهرة" لبعض عملائها بعد توقف الإنتاج في منشأة قطر الرئيسية للغاز الطبيعي المسال، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة رويترز، يوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن الشركات أبلغت عملاءها بعدم قدرتها على الوفاء ببعض التزامات تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بإمدادات توفرها شركة "قطر إنرجي"، نتيجة توقف الإنتاج في المنشأة التي تبلغ طاقتها نحو 77 مليون طن سنوياً.

وأضافت أن إعلان "القوة القاهرة" يسمح للشركات بتعليق التزاماتها التعاقدية مؤقتاً عند وقوع ظروف خارجة عن السيطرة تعرقل تنفيذ العقود.

وأشارت المصادر إلى أن تعطّل الإنتاج في المنشأة القطرية تسبب باضطراب في إمدادات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالعقود التي تديرها شركات الطاقة الدولية، ما دفعها إلى إخطار عملائها رسمياً بتفعيل هذا البند.

ولم تصدر تعليقات فورية من الشركات المعنية أو من شركة "قطر إنرجي" بشأن هذه الخطوة.