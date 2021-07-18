كبار أوبك+ يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج

شفق نيوز/ ذكر مصدر في تحالف أوبك+، يوم الاحد، أن كبار منتجي النفط في العالم قد توصلوا بالفعل لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى شهر ديسمبر/ كانون الاول، بجانب تمديد الاتفاق المبرم بالفعل حتى نهاية عام 2022.

ويأتي الاتفاق المبدئي عقب أسابيع من الاجتماعات التي لم تسفر عن أي نتائج تتعلق بإنتاج النفط، بعد أن تخللها خلاف بين السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والإمارات، التي رأت أن سوق النفط بحاجة لمزيد الإنتاج.

وفشل تحالف أوبك+ في إبرام صفقة لزيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 400 ألف برميل يوميًا حتى ديسمبر/كانون الأول، بعد حدوث خلاف مفاجئ بين عدد من دول التحالف بقيادة السعودية مع الإمارات، وهو ما تسبب في تأجيل الاجتماع أكثر من مرة.