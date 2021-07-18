سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كبار أوبك+ يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-18T09:28:35+0000
كبار أوبك+ يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج

شفق نيوز/ ذكر مصدر في تحالف أوبك+، يوم الاحد، أن كبار منتجي النفط في العالم قد توصلوا بالفعل لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى شهر ديسمبر/ كانون الاول، بجانب تمديد الاتفاق المبرم بالفعل حتى نهاية عام 2022.

ويأتي الاتفاق المبدئي عقب أسابيع من الاجتماعات التي لم تسفر عن أي نتائج تتعلق بإنتاج النفط، بعد أن تخللها خلاف بين السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والإمارات، التي رأت أن سوق النفط بحاجة لمزيد الإنتاج.

وفشل تحالف أوبك+ في إبرام صفقة لزيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 400 ألف برميل يوميًا حتى ديسمبر/كانون الأول، بعد حدوث خلاف مفاجئ بين عدد من دول التحالف بقيادة السعودية مع الإمارات، وهو ما تسبب في تأجيل الاجتماع أكثر من مرة.

related

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

Date: 2020-11-23 05:57:32
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

الطاقة الدولية تتوقع "حرب اسعار" تهدد أسواق النفط

Date: 2021-07-13 08:39:37
الطاقة الدولية تتوقع "حرب اسعار" تهدد أسواق النفط

إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

Date: 2021-05-11 07:44:56
إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

النفط يرتفع قبل اجتماع أوبك+ مع توقف الانتعاش

Date: 2020-09-14 05:33:46
النفط يرتفع قبل اجتماع أوبك+ مع توقف الانتعاش

أكثر من 88%.. التزام العراق باتفاق أوبك+ خلال شهر

Date: 2021-06-10 06:30:30
أكثر من 88%.. التزام العراق باتفاق أوبك+ خلال شهر

إمدادات النفط.. التزام باتفاق "أوبك+" بنسبة 102٪

Date: 2020-10-31 19:45:31
إمدادات النفط.. التزام باتفاق "أوبك+" بنسبة 102٪

العراق يتعهد "مضطراً" للامتثال 100% لاتفاق اوبك

Date: 2020-08-06 06:01:31
العراق يتعهد "مضطراً" للامتثال 100% لاتفاق اوبك

وزير النفط يتوقع: الأسعار ستصل الى 50 دولاراً للبرميل بداية 2021

Date: 2020-11-29 05:58:56
وزير النفط يتوقع: الأسعار ستصل الى 50 دولاراً للبرميل بداية 2021