كارباورشيب التركية توقف إمدادات الكهرباء للبنان لتأخر سداد المستحقات

شفق نيوز/ قالت شركة كارباورشيب التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، الجمعة، إنها أوقفت الإمدادات؛ بسبب متأخرات السداد، وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

ويحصل لبنان على 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة، أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

وقد أبلغت الشركة الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

وقالت الشركة في بيان، إنها أغلقت التيار الكهربائي، يوم الجمعة. وقال مصدر مطلع على الوضع، إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين، بحسب رويترز.