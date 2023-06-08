قُبيل جلسة الموازنة .. الدولار يتكبد خسائر أمام الدينار مع الإغلاق في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار بأكثر من دولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان بالوقت الذي يستعد فيه البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات الثلاثة المقبلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم . 147750 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146850 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.