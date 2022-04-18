قيمة سوق المشاريع في العراق تسجل 443 مليار دولار

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "ميد" البريطانية أن القيمة الإجمالية لسوق المشروعات في دول الخليج والعراق وايران تراجعت الى 3.2 ترليونات دولار.

وقالت المجلة في تقرير لها وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان قيمة مؤشر "ميد بروجكتس" لدول الخليج والعراق وايران انخفض خلال الفترة من 11 اذار الى 8 نيسان من العام الحالي 2022 بنسبة 0.4 بالمئة الى 3.2 تريليونات دولار بعد ان كان 3.3 تريليونات دولار.

واضافت ان "قيمة سوق المشاريع في العراق بلغت 443 مليار دولار، فيما بلغت هذه القيمة في ايران 259 مليار دولار، وبلغت قيمة المشاريع في السعودية 1.35 تريليون، مقابل 618 ملياراً للإمارات، وفي الكويت 206 مليارات دولار، أما قطر وعمان بلغت قيمة سوق المشاريع فيهما 181 مليار دولار و180 ملياراً على التوالي بينما كانت البحرين في ذيل القائمة بواقع 52 ملياراً.