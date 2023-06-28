قوة الدولار تعيد المعدن الأصفر لأدنى مستوياته منذ 3 أشهر

شفق نيوز / استقر سعر الذهب، يوم الأربعاء قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بعدما طغت بيانات اقتصادية أمريكية قوية على وضع الذهب كملاذ آمن.

هذا ويترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات أخرى بحثا عن دلائل على رفع أسعار الفائدة.

في هذا الصدد، قال كبير محللي السوق في سيتي إندكس، مات سمبسون، لوكالة "رويترز"، إن "البيانات الاقتصادية القوية (في الولايات المتحدة) رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو/حزيران الليلة الماضية".

وأشارت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال قويا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 77% رفع أسعار الفائدة في يوليو/ تموز المقبل، وخفضها اعتبارا من مارس/آذار 2024 فصاعدا، إذ تتوقع معظم البنوك الأمريكية الكبرى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش (8:24 بتوقيت العراق)، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1٪؜ إلى 1915.45 دولارا للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس/آذار الماضي، عند 1910 دولارات للأونصة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولارا للأونصة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2٪؜ إلى 22.93 دولارا للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.9٪؜ أيضا إلى 916.83 دولارا للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 1.1٪؜ إلى 1281.48 دولارا للأونصة.