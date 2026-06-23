قوة الدولار تدفع الذهب للتراجع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة باستقرار الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في عام، وسط تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4162.60 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم آب بنسبة 0.5% إلى 4180.50 دولاراً.

ويأتي الضغط على المعدن النفيس مع استمرار قوة الدولار، ما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع تعافي أسعار النفط بعد خسائر حادة سجلتها في الجلسة السابقة.

كما عززت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية من الضغوط على الذهب، إذ تشير تقديرات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة بحلول كانون الأول المقبل.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، باعتبارها المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.8% إلى 64.02 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 1.6% إلى 1651.79 دولاراً، فيما خسر البلاديوم 0.7% من قيمته.