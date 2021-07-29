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قناني المياه تختفي من أسواق الجملة ومحلات التجزئة ترفع أسعارها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-29T15:27:56+0000
قناني المياه تختفي من أسواق الجملة ومحلات التجزئة ترفع أسعارها

شفق نيوز/ اختفت قناني المياه المعلبة من أسواق الجملة، اليوم الخميس، ليقوم أصحاب محلات التجزئة برفع اسعارها ممن لديه كميات مخزنة.

وقال صاحب اسواق الجياشي لبيع المواد الغذائية والمياه بالجملة انه لم يتمكن اليوم من الحصول على أية كمية من المياه المعلبة هذا اليوم نتيجة عدم وجودها في المعامل التي يتم تزويدنا منها. واضاف ان اصحاب المعامل عزوا أسباب الشحة الى قلة الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة.

وتابع أن هذه الأسباب غير مقنعة لوجود هناك 33 معملا في العاصمة بغداد تعمل لإنتاج المياه المعلبة.

من جانبه؛ اعتبر أحد المواطنين ويدعى محمد خليل أن أسعار المياه ارتفعت في الأسواق المحلية هذا اليوم للشدة الواحد المتكونة من 12 علبة مياه حجم 500 ملم لتتراوح بين 1250 الى 1500 دينار بعد أن كانت تباع الشدة الواحدة ب 1000 دينار.

واضاف ان ما يدعيه أصحاب معامل تعبئة المياه المعدنية من قلة الطاقة وارتفاع درجات الحرارة سببا في قلة إنتاج هذه المعامل غير مقنعة، مشيرا إلى أن جميع هذه المعامل لديها مولدات خاصة بها كما أن درجات الحرارة المرتفعة ليست وليدة هذه الساعات.

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