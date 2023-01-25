أقل من 90 مليون دولار المبيعات النقدية لمزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الاربعاء، اقل من 90 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 84 مليونا و 293 الفا و274 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي بواقع 39 مليونا و600 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 44 مليونا و693 الفا و 274 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 119 شركة.