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أقل من 15 دولاراً للبرميل .. معدل سعر النفط العراقي المصدر للأردن

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-02T09:08:19+0000
أقل من 15 دولاراً للبرميل .. معدل سعر النفط العراقي المصدر للأردن

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الخميس، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 97 دولاراً للبرميل الواحد خلال شهر أيار الماضي بعد المباشرة للشهر الثاني على التوالي بتصدير النفط إلى هذا البلد خلال العام الحالي.

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر أيار الماضي بلغ 353 الفاً و 973 برميلاً"، مبينة أن "معدل التصدير بلغ 11 الف برميل يوميا".

واضافت الشركة ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 97.25 دولاراً"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 34 مليوناً و423 الفاً و874 دولاراً".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبي يصل 10 آلاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس الأربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايار، مبينة انها بلغت 100 ومليونين، و (303) آلاف، و( 20 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (11,436) مليار دولار" .

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