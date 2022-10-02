أقل من 15 دولاراً عن السوق .. معدل سعر بيع برميل النفط العراقي للأردن

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 73.87 دولاراً خلال ايلول/سبتمبر الماضي بعد المباشرة بالتصدير إليها بعد انقطاع لمدة شهر آب/أغسطس الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر أيلول بأقل من 14.96 دولاراً فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (88.83 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز، ان "مجموع الصادرات النفطية الى الأردن خلال شهر ايلول الماضي بلغت 150 الفا و552 برميلا"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 5 الاف برميل يوميا".

واضافت سومو ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 73.87 دولارا"، مشيرة إلى ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 11 مليونا و121 الفا و276 دولارا".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة اخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم امس السبت عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول، مبينة انها بلغت (98) مليونا و (765) الفا و( 153 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.773) مليارات دولار" .