أقل من 10 دولارات للبرميل الواحد .. العراق يكشف معدل صادراته النفطية للأردن خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 66.49 دولاراً خلال شهر شباط الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر شباط بأقل من 10.26 دولارات عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (76.75 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت "سومو" في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز، أن "مجموع الصادرات النفطية الى الأردن خلال شهر شباط الماضي بلغت 280 الفا و769 برميلا"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا".

واضافت ان، "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 66.49 دولارا"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 19 مليون دولار".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة اخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبي يصل إلى 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس الأربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط، مبينة انها بلغت (92) مليونا (255) الفا و(610) براميل، بإيرادات بلغت (7.081) مليارات دولار.