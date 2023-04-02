أقل بـ11 دولارا عن العالمي.. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو" ان معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 62.56 دولار خلال شهر آذار الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر اذار بأقل من 10.81 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (73.37) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليه شفق نيوز؛ إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر آذار الماضي بلغت 309 آلاف و841 برميلا"، مبينة أن "معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا".

وأضافت سومو؛ ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 62.56 دولار"، مبينة أن "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 19 مليوناً و383 ألف دولار".

وأقر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة اخرى في نيسان، ليتم ايقافها في شهر آب لتعاود من جديد في شهر أيلول الماضي 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس السبت عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط، مبينة انها بلغت (100) مليونا (913) الفا و(27) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.404) مليار دولار.