إقليم كوردستان.. انخفاض جديد في سعر صرف الدولار بمكاتب الصيرفة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في مكاتب الصيرفة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في اربيل إن مكاتب الصيرفة في اربيل سجلت انخفاضا في سعر الدولار امام الدينار العراقي إذ بلغ سعر البيع 163300، بينما بلغ سعر الشراء 162300 دينار مقابل 100 دولار.

وكان الدولار سجل انخفاضا أيضاً مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 164250 دينارا، وسعر الشراء 164150 دينارا مقابل 100 دولار.