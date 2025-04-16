إنجازات وتحديات.. مؤتمر موسع في البصرة يستعرض قدرات العراق الغازية

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة البصرة، (أقصى جنوب العراق)، يوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر صناعة الغاز الثاني الذي تقيمه شركة غاز البصرة بحضور العديد من الشخصيات الرسمية وخبراء الطاقة، وأكد المشاركون خلال المؤتمر تقدم العراق في مجال الإنتاج الغازي والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وعلى هامش المؤتمر، التقت وكالة شفق نيوز بعدد من المشاركين البارزين الذين تحدثوا بدورهم عن المساعي لزيادة الإنتاج النفطي واستثمار الغاز المصاحب، وبينما أشاروا إلى عدم مواكبة جامعة البصرة للتطور النفطي بسبب قلة الدعم الوزاري، أوضحوا أن استكمال المنصات العائمة يستغرق 6 أشهر، ولن تكون بديلاً للغاز الإيراني.

الاكتفاء الذاتي

وبهذا السياق، قال مدير عام شركة غاز الجنوب، حمزة عبد الباقي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط - من خلال جولات التراخيص - تسعى لزيادة الإنتاج النفطي والوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً، وخطتنا هي استثمار الغاز المصاحب لهذه الاستخراجات في كل الحقول، وزيادة عمليات إنتاج الغاز مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المنظومة الكهربائية".

وأضاف عبد الباقي، أن "الشركة تمكنت من الوصول إلى أكثر من 1000 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) يومياً من إنتاج الغاز ضمن مشاريع شركة غاز البصرة، ونطمح للوصول إلى مليون و200 مقمق، حيث ستساهم هذه المشاريع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويعزز أمن الطاقة في العراق".

غاز البصرة

بدوره، قال مدير الهيئة التجارية في غاز البصرة، سلطان المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة هي المجهز الأكبر للغاز الجاف في العراق ومن ثلاثة حقول نفطية فقط، إذ تغطي حاجة العراق بنسبة 50 إلى 60% لتشغيل المنظومة الكهربائية، وساهمت بسد حاجة السوق العراقية من غاز LPG وأصبحنا من بلد مستورد إلى مصدر، وتصديرنا في تزايد مستمر تبعاً للاستهلاك المحلي من الخزين العام".

وتابع المالكي، أن "العراق في عام 2017، حقق اكتفاءً من المكثفات وأصبح تصديرها 100% خارج العراق، وأيضاً تم تصدير الشهر الماضي 70 ألف طن من غاز LPG، وطالبت وزارة النفط زيادة الطاقة التصديرية إلى 90 ألف طن بالشهر بمعدل 3 آلاف باليوم، ونسعى لتحقيق ذلك"، موضحاً أن "شركة غاز البصرة لديها ثلاثة عقود تتيح لها الوصول إلى ألفي مقمق، وهي ملتزمة بهذه التعاقدات، ومستعدة لتوسعة العمل في حقول اللحيس ومجنون والطوبة".

قلة دعم

وحول إسهامات الطاقات الأكاديمية في مجال النفط والغاز، يقول رئيس قسم الهندسة الكيمياوية في جامعة البصرة، محمد خيرالله، لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعة لم تواكب التطور النفطي بسبب قلة الدعم من وزارة التعليم العالي، وليس لدينا إمكانية لتطبيق بحوثنا في مجالات النفط والغاز على الواقع والاستفادة منها لتطوير هذه المجالات المهمة، بالإضافة إلى أن كوادرنا الأكاديمية غير مؤهلة لإدارة الأقسام النفطية في جامعة البصرة، حيث إن أغلبهم من اختصاصات بعيدة عن هذا المجال".

وأضاف خيرالله، أن "جامعة البصرة لا تستطيع تطوير الطاقات الأكاديمية وفتح دراسة الدكتوراه في مجالات النفط لافتقارها لهذه الاختصاصات النفطية، وبالتالي يضطر طلبتنا للسفر إلى إيران وتركيا لإكمال الدراسة، لذلك هناك فجوة بين هذه الكوادر والشركات النفطية ناتجة عن عدم التعاون أو الاستعانة بالأكاديميين المحليين بعيداً عن الخبرات الأجنبية".

المنصات العائمة

من جهته، أكد الخبير النفطي، نبيل المرسومي، لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع المنصة العائمة ومد أنبوب خط بطول 40 كم يربط بين المنصات وأنابيب الغاز الوطني، وإيصال الغاز المسال إلى المحطات العاملة بالغاز، من شأنه أن يوسع مصادر استيراد الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي زيادة فرص إدامة المنظومة الوطنية".

وأوضح المرسومي، أن "المنصات العائمة ليست بديلاً للغاز الإيراني، بل سيستمر العراق باستيراد الغاز من إيران، وإن العقوبات الأمريكية لا تمنع عمليات الاسيتراد بل تحدد التعامل معها وفق سياق معين غير ملزم بالدولار، وستكتمل هذه المنصات خلال 6 أشهر، لتساهم برفد المنظومة الوطنية بالغاز المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية".