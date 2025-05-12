"قفزة نوعية".. موانئ العراق تستقبل 207 ناقلات نفطية خلال الربع الأول من 2025

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الاثنين، استقبال ميناء خور الزبير النفطي 207 سفن نفطية خلال الربع الأول من العام 2025.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "ميناء خور الزبير النفطي، تمكن من تقديم الخدمات البحرية والإرساء والإقلاع والشحن والتفريغ وشحن الوقود للسفن الوافدة".

وأضاف أن "السفن النفطية تلقت الخدمات اللوجستية كافة داخل الميناء بإشراف السيطرة البحرية، وبكفاءة عالية"، لافتاً إلى أن "هذا الأداء يعكس تطور البنية التحتية للميناء وجهود الكوادر العاملة فيه".

وسبق أن كشف مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، عن انجاز "غير مسبوق" بتاريخ العراق، وهو اعتماد مدقق لنظام IMSAS من المنظمة البحرية الدولي.