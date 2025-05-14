قفزة نوعية بـ "الحوافز المالية" في موانئ العراق

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الأربعاء، ارتفاع غير مسبوق في الحوافز المالية المخصصة لموظفيها بعد تحقيق نتائج تشغيلية وإيرادية قياسية خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الشركة عباس علي حسين لوكالة شفق نيوز، إن "الحافز المالي المخصص لكل موظف شهد قفزة كبيرة مقارنة بعام 2020"، مبيناً أن "قيمة النقطة الواحدة التي كانت تتراوح بين 6 إلى 7 آلاف دينار قبل خمس سنوات ارتفعت حالياً إلى ما بين 20 إلى 23 ألف دينار".

وأوضح أن "هذا التطور جاء نتيجة مباشرة للنمو الكبير في الإيرادات ويعكس تقدير الإدارة العليا للجهود التي تبذلها الكوادر في مختلف مفاصل الشركة"، مشيراً إلى أن "نظام الحوافز الجديد يعتمد على الربط بين الأداء الفردي والمردود المؤسسي ما يحفز على تحسين بيئة العمل ويعزز ثقافة الإنجاز ويرتقي بالإنتاجية".

وأضاف حسين أن "موانئ العراق تمضي بخطى ثابتة نحو التحديث والتطوير من خلال تنفيذ مشاريع بنى تحتية وتحديث الأنظمة الإلكترونية والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في قطاع النقل البحري".

وأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الاثنين الماضي، استقبال ميناء خور الزبير النفطي 207 سفن نفطية خلال الربع الأول من العام 2025.