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قفزة مفاجئة بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-13T13:07:51+0000
قفزة مفاجئة بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قفزت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد و اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 149300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح اليوم  147800 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150000 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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