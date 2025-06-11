"قفزة مسائية" في أسعار النفط على خلفية تطورات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 4%، مساء اليوم الأربعاء، على خلفية التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من قيام الولايات المتحدة بإخلاء لسفاراتها في عدد من الدول.

وذكرت وسائل اقتصادية أن أسعار خام برنت ارتفعت إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل، وسط تقارير عن إخلاء أميركيين من عدد من دول الخليج وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولاراً أو 4.34% خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 69.77 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ 3 نيسان/ أبريل الماضي أي منذ أكثر من شهرين.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.17 دولاراً أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 2 نيسان/ أبريل الماضي.

يأتي ذلك على خلفية أنباء عن أن السفارة الأميركية في بغداد تستعد لعملية إخلاء رسمي، في ظل ما وصفته وسائل إعلام غربية بـ"تصاعد المخاطر الأمنية".

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد مساء اليوم، أنها قررت تقليص عدد موظفيها في العراق، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن إجراءات شاملة في المنطقة للحفاظ على سلامة الأميركيين.

وقال متحدث باسم السفارة لوكالة شفق نيوز: "الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. وانطلاقًا من هذا الالتزام، نقوم بتقييم الوضع المناسب باستمرار للموظفين في جميع سفاراتنا. واستنادًا إلى آخر تقييم لدينا، قررنا تقليل حجم وجود بعثتنا في العراق".

وفي السياق، أفاد مسؤول حكومي عراقي، بأن الإجراءات الأميركية "لا تقتصر على العراق فقط، بل تشمل بلداناً أخرى في المنطقة". وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز: "نؤكد أن هذه الخطوات تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا تخص العراق فقط، إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء".

وأضاف: "نجدد التأكيد على أن كل المؤشرات والإيجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي، وأن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية، وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع أنحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط".