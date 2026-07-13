قفزة مسائية جديدة للنفط

شفق نيوز- متابعة

قفزت أسعار النفط بنسبة 8%، مساء اليوم الاثنين، وهو ثاني صعود للخام في هذه الليلة على خلفية مع بدء دخول الحصار البحري الأميركي على إيران حيز التنفيذ.

ووفقاً لشبكة "سي أن بي سي عربية" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للخامين الأميركي وبرنت بعد إعلان بدء الحصار الأميركي على جميع السفن والساحل الإيراني بأكمله والموانئ ومحطات النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.9% لتصل إلى 82.03 دولاراً للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً بنسبة 7.9% لتصل إلى 77.10 دولاراً.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق مساء اليوم، بارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي وخام برنت إلى 5%، وذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض حصار على إيران، والسيطرة على مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

واليوم الاثنين أكد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

في حين رد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، على تهديدات الرئيس الأميركي بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.