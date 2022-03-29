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قفزة كبيرة في مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-29T10:50:29+0000
قفزة كبيرة في مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار الامريكي بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، خلال المزاد الذي يجريه يوميا لتصل الى اكثر من 221 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً كبيراً في مبيعاته من الدولار الامريكي بنسبة 62.5 بالمئة لتصل الى 221 مليوناً و239 الفاً و915 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيه 136 مليوناً و596 الف دولار.

وأضاف مراسلنا أن الحوالات الخارجية بلغت خلال مزاد اليوم 159 مليوناً و539 الفاً و915 دولاراً، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 61 مليوناً و700 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 301 شركة توسط.

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