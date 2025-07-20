قفزة كبيرة في صادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاعاً في صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت معدل 5.623 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 207 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.416 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 314 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 150 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 164 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.339 ملايين برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 523 ألف برميل يوميا، تليها المكسيك بمتوسط 372 ألف برميل ومن كولومبيا بمعدل 345 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 253 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 252 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 216 ألف برميل يومياً، فيما لم تستورد أي كمية من فنزويلا او ليبيا".