قفزة كبيرة في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، يوم الاحد، تسجيلها ارتفاعاً كبيراً في صادرات العراق الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.800 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 661 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.139 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 235 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 150 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 85 ألف برميل باليوم".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.825 ملايين برميل يوميا، تليها المكسبك بمعدل 588 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا بمتوسط 464 ألف برميل، ومن السعودية بمعدل 327 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 150 الف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 149 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا كانت بمعدل 86 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 51 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 25 ألف برميل يوميا".