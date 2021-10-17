قفزة كبيرة في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل بمعدل 188 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.485 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 530 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 6.015 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 188 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 31 الف برميل يوميا.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.441 ملايين برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 382 ألف برميل يوميا، تلتها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 354 الف برميل يوميا، ثم المكسيك وبكمية بلغت بمعدل 316 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت معدل 304 آلاف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 211 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 208 آلاف برميل يوميا ومن ثم جاءت ترينداد توباغو بمعدل 81 الف برميل يوميا".