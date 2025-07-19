قفزة كبيرة بأسعار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت، ( 19 تموز 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 660 الف دينار، وسعر الشراء 656 الف دينار. فيما سجلت الخميس الماضي 650 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 630 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 626 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 690 ألف دينار ،وعيار 21 بيع 658 ألف دينار، وعيار 18 بيع 564 ألف دينار.