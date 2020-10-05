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قفزة كبيرة بأسعار النفط بفضل ترامب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-05T14:52:50+0000
قفزة كبيرة بأسعار النفط بفضل ترامب

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 5 بالمئة خلال الجلسة المسائية، الإثنين، مع الإعلان عن تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب إضراب عاملين في قطاع النفط النرويجي.

والأحد، قال الطاقم الطبي المعالج لـ "ترامب"، إن "الحالة الصحية للرئيس تتحسن، وإنه قد يعود إلى البيت الأبيض بحلول الإثنين".

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي إصابته وزوجته بفيروس كورونا، ونُقل إلى مستشفى عسكري في وقت لاحق من اليوم نفسه بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يعلن أنه يشعر بتحسن.

بينما قالت جمعية النفط والغاز النرويجية (NOG)، الجمعة، إن 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، أو 8 بالمئة من إنتاج النفط والغاز في النرويج، ستتأثر بعد تنفيذ نقابة العمال إضرابا، في 4 أكتوبر (أمس الأحد).

وعند الساعة (14: 23 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون أول، بنسبة 5.17 بالمئة أو 2.32 دولار، إلى 41.32 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 5.59 بالمئة أو 2.09 دولار إلى 39.14 دولارا للبرميل.

وتتفاوض جمعية النفط والغاز النرويجية، مع النقابات العمالية، منذ أسابيع، حول الأجور السنوية للعاملين، وبعد فشل التوصل إلى اتفاق، انتقل الأمر إلى الإضراب.


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