قفزة كبيرة بأسعار الذهب مع افتتاح السوق ببداية الأسبوع في بغداد وأربيل (تحديث)

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم السبت ( 30 آب 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 700 الف دينار، وسعر الشراء 696 الف دينار، فيما سجلت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 686 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 670 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 666 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 700 الف و 710 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 670 ألفا و680 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 720 ألف دينار، وعيار 21 بيع 688 ألف دينار، وعيار 18 بيع 589 ألف دينار.