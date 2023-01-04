قفزة كبيرة بأسعار الذهب في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (4 كانون الثاني 2023) متجاوزة حاجز 400 الف دينار للمثقال الواحد.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 402 الف دينار، وسعر الشراء 398 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 393 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 372 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 368 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 405 آلاف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).