قفزة كبيرة بأسعار الذهب في بغداد وأربيل مع صعود الأونصة عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، بشكل كبير في العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 621 الف دينار، وسعر الشراء 617 الف دينار، بعد أن كان سعر البيع 608 الآف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 591 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 587 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 625 الف دينار و 635 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 595 الفاً و 605 الاف.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ الذهب عيار 24 بيع 706 آلاف دينار، وعيار 22 بيع 674 ألف دينار، وعيار 21 بيع 618 ألف دينار وعيار 18 بيع 530 الف دينار.

وعالمياً، سجل الذهب مستوى تاريخيا مرتفعا متجاوزا لمستويات الـ 3000 دولار خلال تعاملات نهاية الاسبوع، مدفوعا بمخاوف من التوتر التجاري وبتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وقفزت اونصة الذهب العالمية من 2917 دولاراً في يوم 11 آذار الجاري، الى 3005 دولارات ليوم أمس الجمعة 15 آذار.