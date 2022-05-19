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قفزة في نسبة الحوالات الخارجية من الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-19T12:12:09+0000
قفزة في نسبة الحوالات الخارجية من الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية بنسبة أكثر من 89% في ختام مزاد البنك المركزي للاسبوع الحالي من اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 197 مليونا، و812 الفا، و803 دولارات أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 89.13% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 178 مليونا و412 الفا و 803 دولارات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و400 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 89 شركة توسط.

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