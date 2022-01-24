قفزة في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي، يوم الاثنين، بشكل كبير، لتصل لأكثر من 224 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 8.74 % لتصل إلى 224 مليونا و809 آلاف و91 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 206 ملايين و 469 الفا و71 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 173 مليونا و 589 الفا و91 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 51 مليوناً و 220 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 196 شركة توسط.