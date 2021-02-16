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قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-16T07:55:40+0000
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، بنسبة 31‎%لتصل الى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 31.58% لتصل الى 50 مليوناً و 345 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 38 مليوناً 206 ألف دولار.

وأضاف أن جميع المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ، فيما لم يتم الشراء بشكل نقدي. 

وأشار مراسلنا، إلى أن 13 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج .

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