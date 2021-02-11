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قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-11T08:57:38+0000
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، في ختام جلسات البنك للأسبوع الحالي بنسبة 18% متجاوزة 19 مليون دولار أميركي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا  في مبيعاته بنسبة 18.75% لتصل الى19 مليوناً و621 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 16 مليوناً و 90 ألف دولار.

وأضاف أن جميع المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ، فيما لم يتم الشراء بشكل نقدي. 

وأشار مراسلنا، إلى أن 7 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج .

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