قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، في ختام جلسات البنك للأسبوع الحالي بنسبة 18% متجاوزة 19 مليون دولار أميركي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 18.75% لتصل الى19 مليوناً و621 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 16 مليوناً و 90 ألف دولار.

وأضاف أن جميع المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ، فيما لم يتم الشراء بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 7 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج .