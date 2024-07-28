قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، لتصل الى أكثر من 274 مليون دولار في مزاد بيع العملة اليوم الأحد، مقارنة بمبيعات يوم الخميس الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 274 مليوناً و868 ألفاً و 286 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، والحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 267 مليوناً و 368 ألفاً و 286 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 7 ملايين و 500 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 2 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 5 شركات.