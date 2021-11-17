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قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-17T10:51:37+0000
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأربعاء، لتسجل أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.01 % لتصل إلى 200 مليون، و 535 الفا و 642 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 198 مليونا و 118 الفا و 543 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 138 مليوناً و 225 الفا و 642 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 62 مليوناً و 310 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 24 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 273 شركة توسط.

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