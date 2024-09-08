قفزة في صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال 8 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت غرفة صناعة عمان الأردنية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادراتها إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.

وقالت الغرفة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "صادرات الغرفة خلال تلك الأشهر الثمانية من العام الحالي 2024 وصلت إلى 4.552 مليارات دينار أردني، مقابل 4.739 مليارات دينار أردني للفترة نفسها من العام 2023".

وأضافت أن "أربع دول عربية وأجنبية، استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي وهي: الولايات المتحدة الأميركية والعراق والهند والسعودية مسجلة ما قيمته 2.896 مليار دينار".

وبحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 53.2%، لتسجل 1.199 مليار دينار مما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 10.8%، لتسجل ما قيمته نحو 609 ملايين دينار مقابل 549 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.102 مليار دينار، والتعدينية نحو 947 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 712 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 521 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 448 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 350 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة 201 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 181 مليون دينار، والإنشائية 76 مليون دينار والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 14 مليون دينار.

والدولار الأمريكي يساوي نحو 70 ديناراً أردنياً.